UEFA Şampiyonlar Ligi F Grup fikstürü'nde 12 puanla lider olan Manchester City evinde, 0 puan ile son sırada yer alan Feyenoord'u misafir edecek. Maç öncesinde karşılaşmayı bekleyen futbolseverler, merakla "Manchester City - Feyenoord maçı hangi kanalda, saat kaçta?" diye araştırıyor. Peki, Manchester City - Feyenoord maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta ve hangi kanallardan yayınlanacak?

MANCHESTER CİTY - FEYENOORD

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Feyenoord'u evinde konuk edecek. Etihad stadyumunda oynanacak olan karşılaşma Türkiye saati ile 22:45'de başlayacak. Tecrübeli Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın düdük çalacağı mücadelede Martin Balko ve Tomas Somolani yardımcılık yapacak.

Manchester City - Feyenoord mücadelesini Türkiye'de canlı olarak veren kanal bulunmuyor.

Manchester City ve Feyenoord arasındaki oynanan son maçta, Manchester City deplasmanda 4-0 galip gelmiştir.

Bu ligde Manchester City toplamda 4 maçtır kazanıyor.

Bu ligde Feyenoord toplamda 4 maçtır kaybediyor.

Manchester City'de en golcü oyuncu konumunda attıkları 3'er golle John Stones ve Raheem Sterling bulunuyor.

Feyenoord en golcü oyuncu konumunda attıkları 1'er golle Steven Berghuis, Sofyan Amrabat ve Nicolai Jörgensen bulunuyor.

EN GOLCÜLER

Manchester City: John Stones (3), Raheem Sterling (3), Sergio Agüero (2)

Feyenoord: Steven Berghuis (1), Sofyan Amrabat (1), Nicolai Jörgensen (1)

SON MAÇ KADROLARI

Manchester City: Ederson, Nicolas Otamendi, John Stones, Danilo, Fabian Delph, Leroy Sane, Fernandinho, Raheem Sterling, İlkay Gündoğan, Kevin de Bruyne, Sergio Agüero

Feyenoord: Brad Jones, Ridgeciano Haps, Renato Tapia, Jerry St. Juste, Tonny Vilhena, Sofyan Amrabat, Jean-Paul Boetius, Bart Nieuwkoop, Steven Berghuis, Karim El Ahmadi, Nicolai Jörgensen

Manchester City - Feyenoord

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Manchester City - Feyenoord maçı ne zaman

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