Vox’a röportaj veren Mark Zuckerberg, Apple CEO’su Tim Cook’un Facebook’a yönelttiği eleştirilerin asılsız olduğunu savundu.

Geçtiğimiz hafta Cambridge Analytica skandalı hakkında sorulan bir soruyu yanıtlayan Tim Cook, sosyal ağlara daha sıkı düzenlemelerin uygulanması gerektiğini savunmuş ve kullanıcı verilerini reklam verenlere satarak gelir elde eden ücretsiz platformların iş modellerini sorgulamıştı.

Hafta başında verdiği mülakatta Apple’daki meslektaşının eleştirileri hatırlatılan Zuckerberg, “Facebook’ta, bizler herkesin kullanabileceği ücretsiz ve daha düşük ücretlerde bir servis sağlamalarına odaklanıyoruz. Bunun insanları umursamadığımız anlamına gelmediğini düşünmüyorum.” diyerek, Cook’un eleştirisinin içtensiz olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını ekledi.

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Facebook’un dünyadaki herkesi birbirine bağlamayı hedeflediğini ve tüm insanların ödeme gücü olmadığını hatırlatan Zuckerberg, “Bu servisi desteklemenin tek akılcı yolu reklam destekli bir modele sahip olmak.” dedi.

Facebook, 2016 ABD Başkanlık Seçimleri’nde Donald Trump’a danışmanlık hizmeti veren Cambridge Analytica’nın 50 milyon Facebook kullanıcısına ait verileri seçimleri manipüle etmek için kullandığının ortaya çıkmasının ardından yoğun bir baskı altına girmişti.

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Apple CEO’su Tim Cook’a böyle bir krizi kendisinin nasıl yöneteceği sorulduğunda ise “Ben bu duruma düşmezdim” yanıtını vermişti.

Daha önce Apple'ın kurucusu Steve Jobs'ın idolü ve mentoru olduğunu belirten Mark Zuckerberg'in Tim Cook'la ise oldum olası anlaşamadığı söyleniyor.

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