Sony Interactive Entertainment ve Insomniac Games uzun zamandır, yalnızca PS4 platformuna özel bir Spider-Man oyunu üzerinde çalışıyor. Merakla beklenen yapımın çıkış tarihi belli oldu. "Marvel's Spider Man" tam adıyla duyurulan oyun, 7 Eylül'de satışa sunulacak.

Bir açık dünya oyunu olan Marvel's Spider-Man'de, kullanıcılar Örümcek Adam olarak şehirde serbestçe dolaşabilecek ve ortaya çıkan tehlikelere karşı müdahale edebilecek. Pek çok bilindik Örümcek Adam düşmanını göreceğimiz oyunda, farklı kostümler de kullanılacak. Gelecekte 3 DLC ile güncellenecek olan yapımın kapak tasarımı, Spider-Man çizgi romanlarından esinlenilerek hazırlandı. Yapımcılar bu noktada Spider-Man çizerlerinden de destek aldı.