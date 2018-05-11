May ve Trump İran yaptırımlarını görüşecek!

İngiltere Başbakanı Therasa May ABD Başkanı Trump ile ABD yaptırımlarının İran ile nükleer anlaşmanın iptali ardından, iran ile hali hazırda iş yapan şirketlerin durumuna ve iptalin olası potansiyel etkilerini görüşmekte hemfikir oldu.

İngilizce Başbakan May, Trump'a, İngiltere ve diğer Avrupalı müttefiklerin İran'la nükleer anlaşmaya bağlı kaldığına güçlü bir şekilde inandığını iletti.

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