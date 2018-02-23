HT Magazin'de yer alan habere göre, kutlama sonrası annesi Yurdagül Eken, kardeşi Mustafa Erbil ve kız arkadaşlarıyla mekândan çıkan ünlü şovmen, gazetecilerle sohbet etti.



Her zamanki gibi esprileriyle ortama renk katan Erbil kız arkadaşlarına “Kameralar önünde öpüşemeyiz. Daha sonra telefonlaşırız” diyerek güldürdü.

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