HT Magazin'de yer alan habere göre, şarkıya Bedran Güzel’in yönetmenliğinde, Çatalca’daki eski bir boya fabrikasında klip çekildi.



Performans sahneleri, görsel efektleri ve dans sahneleriyle dikkat çeken klip de bugün sanatçının kanalı ve müzik kanallarında yayında olacak.

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