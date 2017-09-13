iPhone X fiyatı ne kadar olacak?

Merakla beklenen iPhone 8 ve iPhone X tanıtımları dün Apple Park'ta yapıldı. Aylardır speküle edilen ürün fiyatları da sonunda belli oldu.
iPhone 8 ve iPhone 8 Plus fiyatlarının 699 dolardan başlayacağı açıklanırken; 999 dolardan başlayan fiyatla, en pahalı iPhone hâline gelen iPhone X en büyük ilgi odağıydı.
Özelliklerin tanıtılması ve fiyatların açıklanmasının ardından iPhone düşkünleri ürünlerin olası Türkiye fiyatlarını hesaplamaya koyuldu.
Fırsatı kaçırmayan mizah sitesi Zaytung, fotomontajla hazırladığı bir görsel eşliğinde "Maliye Bakanı Naci Ağbal, ABD'yle eş zamanlı olarak yeni iPhone X'in vergisini tanıtıyor." şeklinde bir tweet attı. Güldüren mesaj, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in de beğenisi aldı.
PEKİ iPHONE X TÜRKİYE FİYATI NE OLACAK?
Haberturk.com olarak yaptığımız hesaplamalara göre, 999 dolar başlangıç fiyatından çıkacak olan iPhone X, mevcut kur dikkate alındığında vergisiz fiyatla ABD'de 3 bin 390 TL'den piyasaya çıkacak.
Türkiye'de piyasaya çıkmadan önce bu fiyata önce yüzde 6'lık TRT payı eklenecek. Yani 203.40 TL'lik iPhone X'un TRT payı eklenmiş fiyatı 3 bin 593.4 TL'ye yükselecek.
Bu fiyatın üzerine ise sırayla ÖTV ve KDV binecek. Yüzde 25 ÖTV eklenmiş iPhone X fiyatı 4 bin 491.75 TL olacak. 898 TL'lik ÖTV'nin üzerine bir de ÖTV eklenmiş fiyata 808.51 TL KDV eklenecek.
Böylece ABD'de 3 bin 390 TL'den piyasaya çıkan iPhone X Türkiye'de en az 5 bin 300 TL'den vitrinlere gelecek.
- iPhone X Türkiye fiyatları
- naci ağbal
- mehmet şimşek
- zaytung
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.