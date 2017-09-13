iPhone X fiyatı ne kadar olacak?

Merakla beklenen iPhone 8 ve iPhone X tanıtımları dün Apple Park'ta yapıldı. Aylardır speküle edilen ürün fiyatları da sonunda belli oldu.

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus fiyatlarının 699 dolardan başlayacağı açıklanırken; 999 dolardan başlayan fiyatla, en pahalı iPhone hâline gelen iPhone X en büyük ilgi odağıydı.

Özelliklerin tanıtılması ve fiyatların açıklanmasının ardından iPhone düşkünleri ürünlerin olası Türkiye fiyatlarını hesaplamaya koyuldu.

Fırsatı kaçırmayan mizah sitesi Zaytung, fotomontajla hazırladığı bir görsel eşliğinde "Maliye Bakanı Naci Ağbal, ABD'yle eş zamanlı olarak yeni iPhone X'in vergisini tanıtıyor." şeklinde bir tweet attı. Güldüren mesaj, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in de beğenisi aldı.

PEKİ iPHONE X TÜRKİYE FİYATI NE OLACAK?

Haberturk.com olarak yaptığımız hesaplamalara göre, 999 dolar başlangıç fiyatından çıkacak olan iPhone X, mevcut kur dikkate alındığında vergisiz fiyatla ABD'de 3 bin 390 TL'den piyasaya çıkacak.

Türkiye'de piyasaya çıkmadan önce bu fiyata önce yüzde 6'lık TRT payı eklenecek. Yani 203.40 TL'lik iPhone X'un TRT payı eklenmiş fiyatı 3 bin 593.4 TL'ye yükselecek.

Bu fiyatın üzerine ise sırayla ÖTV ve KDV binecek. Yüzde 25 ÖTV eklenmiş iPhone X fiyatı 4 bin 491.75 TL olacak. 898 TL'lik ÖTV'nin üzerine bir de ÖTV eklenmiş fiyata 808.51 TL KDV eklenecek.

Böylece ABD'de 3 bin 390 TL'den piyasaya çıkan iPhone X Türkiye'de en az 5 bin 300 TL'den vitrinlere gelecek.

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