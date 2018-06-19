Rusya'daki Dünya Kupası’nda futbol dışında da renkli görüntüler sergilenmeye devam ediyor. Bunlardan birine dün Meksikalı taraftarlar imza attı. Eşinden izin alamadığı için kupayı takip etmeye gelemeyen arkadaşlarının maketini yapan bir grup Meksikalı, otelden fan zone’a kadar her yere bu maketi götürdü. Çekilen fotoğraflar sosyal medyada paylaşım rekoru kırarken taraftarlar da bir anlamda arkadaşlarını Rusya’ya getirmiş oldu!

MEKSİKALI KADIN, MİLLİ TAKIMINI KUTSADI

Meksikalı bir kadın taraftarın Almanya-Meksika maçı öncesideki hareketi çok konuşuldu... F Grubu’nda son dünya şampiyonu Panzerler’i yenen Meksikalı oyuncuların karşılaşmanın hemen öncesinde ekrandan geçişleri sırasında eliyle ‘kutsama hareketi’ yapan kadının videosu binlerce paylaşıldı.