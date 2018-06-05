Toplu sözleşmeye göre, yılın ikinci yarısında yüzde 3.5 zam alacak devlet memuru ve emeklilerin gözü, yılın 5 ayındaki enflasyonun ardından, enflasyon farkı için haziran rakamlarına çevrildi.

İlk 5 ayda yılın ilk yarısı için maaşlara yapılan yüzde 4’lük zam oranı aşılırken, bu durum yüzde 2.39’luk enflasyon farkını ortaya çıkardı. Haziran ayında TÜFE sabit kalsa bile enflasyondan kaynaklı ortaya çıkan yüzde 2.39’luk fark maaşlara yansıtılacak.