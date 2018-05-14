2018 KPSS lisans düzeyinde 22 Temmuz, 28 Temmuz ve 29 Temmuz günlerinde yapılacak. Yani KPSS sınavı için geri sayım başladı. Memur olmak isteyenler KPSS sınavında ter dökecek. Sonradan mağdur olmamanız için sınava başvurmadan önce memurluktaki yaş sınırı ile ilgili bilgi edinmenizi öneririz. İşte devlet memurluğunda yaş sınırı ile ilgili bilmeniz gerekenler...

YASAYA GÖRE MEMURLUKTA YAŞ

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yaş şartı ile ilgili olarak 40. maddede şöyle denilmiştir; "Genel olarak 18 yaşını tamamlayanlar Devlet memuru olabilirler. Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanunu'nun 12. maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler."

MEMURLUKTA YAŞ SINIRINI KİM BELİRLER?

Memuriyette yaş sınırı çalışılan kuruma göre belirlenmektedir. Kurumların özel şartlar olarak sınıflandırdığı bölümde yer alan yaş sınırı ÖSYM ya da KPSS ile belirlenmez. Yani önce başvurmak istediğiniz kurumun yaş sınırı varsa onu öğrenmelisiniz. Her kadro çeşidi için farklı yaş sınırı uygulanır ya da yaş sınırı tamamen kaldırılır. Örneğin; Emniyet Müdürlüğü polis alımında 30 yaş sınırı getirmiştir.

YAŞ ŞARTI ARAMAYAN KURUMLAR

- ÖSYM tarafından yapılan KPSS yerleştirmesi şeklinde memur alımında,

- Genelde İŞKUR aracılığıyla yayınlanan kamu kurumuna personel alımlarında,

- Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen alımında,

- Sağlık, Adalet, Tarım Bakanlıklarının sözleşmeli alımlarında,

- Diyanet İşleri Başkanlığının imam, müezzin, kuran kursu öğreticisi kadrolarına alımlarda,

- Askeri kurumlara sivil memur alımında,

- Orman Genel Müdürlüğü orman mühendisi, orman muhafaza memurluğu kadrolarında ve kalkınma ajanslarında da üst yaş sınırı konulmuyor.