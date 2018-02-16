Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk iki sırayı paylaşan Afjet Afysonspor'la Menemen Belediyespor, pazar günü karşı karşıya gelecek. Fanatik'te yer alan habere göre karşılaşmayı yönetecek olan Abdullah Yılmaz'ın, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nun tehdidi üzerine hakemliği bıraktığı iddia edildi.

Haberde 2016-17 sezonu play-off'unda Menemen Belediyespor-Gümüşhanespor maçını yöneten Abdullah Yılmaz'a Menemen, cephesinden büyük eleştiri geldiği kaydedildi. Haberde Abdullah Yılmaz imzasıyla yazılan bir dilekçede "Bu yapmış ıolduğu tehditkar konuşmaları, MHK Başkanı'nın müsabakaya 48 saatten az kaldığı sürede söylemesi nedeniyle 22 yıldır adaletle icra etmiş olduğum hakemlik kariyerimi noktalıyorum." ifadeleri yer aldı.