Geçen yıl ağustos ayında Çalkan Algün ile nikâh masasına oturan oyuncu Merve Sevi'nin boşanma kararı aldığı iddia edildi. Duymayan Kalmasın programının haberine göre, çiftin, sosyal medya hesaplarında birbirlerini takip etmeyi bırakması iddiaları güçlendirdi.

MERVE SEVİ'DEN AÇIKLAMA

Merve Sevi konuyla ilgili olarak "Ayrılık yok. Sadece instagram sayfalarımızı kişisel kullanma kararı aldık" dedi.