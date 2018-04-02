Bir döneme damga vuran Yalan Yarim dizisiyle yıldızı parlayan Merve Sevi, eşinden ayrılacağı iddialarıyla gündeme geldi. İkilinin sosyal medya hesaplarında birbirlerini takip etmeyi bırakması iddiaları güçlendirdi ancak oyuncu çıkan haberleri yalanladı.



Merve Sevi konuyla ilgili olarak "Ayrılık yok. Sadece Instagram sayfalarımızı kişisel kullanma kararı aldık" dedi.

Ancak gerçek ortaya çıktı. Merve Sevi eşinden şiddet gördüğünü açıkladı.



8 aylık eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Merve Sevi, eşine uzaklaştırma kararı çıkarttı. Sevi ayrıca, "Kocam enerji içeceğini suratıma fırlattı" dedi. Çalkan Algün, 6 ay boyunca Merve Sevi'ye yaklaşamayacak.