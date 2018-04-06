Cadde'nin haberine göre, markanın Türkiye ve Ortadoğu’daki tanıtım faaliyetlerinde yer alacak Uzerli, karşılığında 1 milyon TL kazanacak. Uzerli, bu ücretin bir kısmını da Koruncuk Vakfı’na bağışlayacağı öğrenildi.



Uzerli, düzenlenen basın toplantısında “Yüzünüzü sigortalatacağınız doğru mu?” sorusunu “Böyle bir düşüncem yok, yüzüm Allah’a emanet” diye yanıtladı.

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