Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, Kültür Bakanlığı tarafından görevlendirilen 7 kişi arasından başkanlığa aday gösterilen Coşkun Sabah diğer yönetim kurulu üyelerinin de başkanlık adaylığına destek vermesiyle ilk oylamada başkan seçildi.



Başkanlık görevini kabul eden Coşkun Sabah, 'Üç ay içerisinde seçime gideceğiz. Bizim amacımız MESAM’ı seçime sağlıklı ve huzurlu bir şekilde götürmek' dedi.



Kayyum tarafından atanan ancak görevi kabul etmeyerek istifa eden Yavuz Bingöl’ün yerine ise Vedat Çetinkaya’nın getirildiği söylendi.

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