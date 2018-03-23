Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Mete Kalkavan'ın Finlandiya ile Makedonya arasında bu akşam saat 19.00'da Antalya Gloria Sports Arena'da oynanacak hazırlık maçını yöneteceği belirtildi.

Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. Hüseyin Göçek ise 26 Mart Pazartesi günü Finlandiya'nın Antalya Gloria Sports Arena'da saat 19.00'da Malta ile oynanacağı hazırlık maçında düdük çalacak. Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Serkan Olguncan yapacak. Alper Ulusoy da dördüncü hakem görevini üstlenecek.



Halis Özkahya da Azerbaycan ile Makedonya arasında 27 Mart Salı günü saat 19.00'da Antalya Mardan Stadı'nda oynanacak hazırlık mücadelesini yönetecek. Özkahya'nın yardımcıları ise Kemal Yılmaz ve Kerem Ersoy olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Ali Palabıyık yapacak.