Türk Hava Yolları son 2 yıldır yaşadığı türbülansı geride bırakıp 2017’de 1 milyar 22 milyon dolarlık esas faaliyet kârı ve 223 milyon dolarlık net kâr tutarına ulaştı. 11 milyar dolar gelir elde eden THY’nin doluluk oranı yüzde 79.1’i, taşıdığı yolcu sayısı da 68.6 milyonu buldu.

Gazete Habertürk'ün haberine göre, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı “Şirketimiz 2017 yılında global ölçekte bayrak taşıyıcı havayolları arasında 3 milyar dolar FAVKÖK (faiz, amortisman, vergi ve kira gideri öncesi kâr) değeri ve yüzde 27.5 FAVKÖK marjı ile üst sıralarda yerini almıştır. Söz konusu değer, bugüne kadar elde edilen en yüksek FAVKÖK değeridir” dedi.

Finansal tabloyu düzelten yönetimin son dönemde odaklandığı ana konu ise İstanbul’un 29 Ekim’de açılması planlanan yeni havalimanı. Tüm konsantrasyon buraya verilmiş durumda. İlker Aycı bu kapsamda yeni havalimanının büyüklüğü de göz önüne alındığında yolcu konforu için havalimanı işletmesine birtakım öneriler sunduklarını ifade etti.

Aycı “Metro çıkışına yürüyen merdiven ile check-in kontuarı yapılmasını istedik. Yolcu ailesiyle geldiğinde gerekirse bavulunu teslim etsin. Uçuşa hazır biçimde havalimanına girsin. Rahat rahat dolaşır, alışverişini de yapar. Hız kazanır konforu artar. Aynı şekilde uçaktan inişte de benzer kolaylıklar düşünülebilir. Havalimanının verimliliği artar. Teknoloji buna imkân tanıyor. Dünyanın en verimli, en yolcu dostu, en iyi işletilen havalimanı olmak. Hedef bu” dedi.

1.3 MİLYAR DOLARLIK KARGO CİROSU

Aycı “Dünyanın en hızlı büyüyen hava kargo markalarından biri olan Turkish Cargo, taşınan kargo hacmini yüzde 26’lık bir büyüme ile 1.1 milyon tona çıkardı. 73 noktaya kargo hizmeti veriyoruz. Yıllık gelirimiz de yüzde 32 artışla 1.3 milyar doları buldu” dedi.

İTALYAN TASARLADI YERLİ ÜRETECEK

İlker Aycı, kabin personelinin yeni havalimanında üniformalarının yenileneceğini ifade ederken basında yer alan tasarımda İtalyan imzasını doğruladı üretim için ise ihaleye çıkılacağını ve yerli bir üretici tercih etmeyi düşündüklerini ifade etti. Aycı, basın toplantısında yeni havalimanı için önerilerini böyle anlattı.