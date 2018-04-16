Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, Michelle Pfeiffer, 35 metrekarelik bahçe içindeki evi eşi David E. Kelley ile birlikte 2004'te 12 milyon dolara (49 milyon TL) satın almıştı. 1940'ta inşa edilen malikânede 4 yatak odası, 5 banyo, havuz, 10 atlık ahır, tenis kortu, spor salonu ve konuklar için 3 müştemilat yer alıyor.

Evin bulunduğu VVoodside bölgesi, dünyanın en pahalı mahallesi olarak anılıyor.