2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde son iki grup maçları önümüzdeki günlerde oynanacak ve böylece gruptan çıkan takımlar, 2018'deki Dünya Kupası'nda oynamaya hak kazanacak. Peki Milli maç arası ne zaman bitiyor? Lig maçları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
MİLLİ MAÇ ARASI NE ZAMAN BİTİYOR?
Dünya Kupası Elemeleri'nde artık son iki maçlar oynanacak ve maçların ardından gruplarda oluşan puan durumuna göre gruptan çıkan ve Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan takımlar kesin olarak belirlenmiş olacak.
Dünya Kupası heyecanını yaşayan futbolseverler, bir yandan da "Milli maç arası ne zaman bitiyor?" diye araştırıyor. Milli maç arası, 1 Ekim'de oynanan maçların ardından başlamış ve Milli takıma davet edilen futbolcular kendi Milli takımlarının kamplarına katılmıştı.
Ülkemizde de Süper Lig maçlarının ardından Milli takımlara davet edilen futbolcular, 2018 Dünya Kupası Elemeleri maçları için Milli takımlarının kamplarına katıldı. Milli maç arası, 9 Ekim 2017 tarihinde oynanan maçların ardından sona erecek ve Milli takımlarında oynayan futbolcular oynadıkları kulüplere geri dönerek lig müsabakalarını oynayacak.
2018 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ MAÇLARI
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 9. hafta heyecanı, yarın 3 grupta oynanacak 9 karşılaşmayla başlayacak.
Rusya'nın ev sahipliği yapacağı FIFA Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belli olacağı elemelerde yarın C, E ve F gruplarında 9 maç yapılacak.
Haftanın öne çıkan maçlarında, zirve mücadelesi veren takımlar birbirleriyle karşılaşacak. C Grubu'nda Kuzey İrlanda-Almanya, E Grubu'nda Karadağ-Danimarka, F Grubu'nda ise İngiltere-Slovenya karşılaşmaları oynanacak.
Gruplarda yarın (TSİ) oynanacak maçların programı şöyle:
C Grubu
19.00 Azerbaycan-Çekya
21.45 San Marino-Norveç
21.45 Kuzey İrlanda-Almanya
E Grubu
19.00 Ermenistan-Polonya
21.45 Karadağ-Danimarka
21.45 Romanya-Kazakistan
F Grubu
21.45 İngiltere-Slovenya
21.45 Malta-Litvanya
21.45 İskoçya-Slovakya
- Milli maç arası
- Milli maç arası ne zaman bitiyor
- lig maçları
- lig ne zaman başlayacak
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.