2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde son iki grup maçları önümüzdeki günlerde oynanacak ve böylece gruptan çıkan takımlar, 2018'deki Dünya Kupası'nda oynamaya hak kazanacak. Peki Milli maç arası ne zaman bitiyor? Lig maçları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

MİLLİ MAÇ ARASI NE ZAMAN BİTİYOR?

Dünya Kupası Elemeleri'nde artık son iki maçlar oynanacak ve maçların ardından gruplarda oluşan puan durumuna göre gruptan çıkan ve Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan takımlar kesin olarak belirlenmiş olacak.

Dünya Kupası heyecanını yaşayan futbolseverler, bir yandan da "Milli maç arası ne zaman bitiyor?" diye araştırıyor. Milli maç arası, 1 Ekim'de oynanan maçların ardından başlamış ve Milli takıma davet edilen futbolcular kendi Milli takımlarının kamplarına katılmıştı.

Ülkemizde de Süper Lig maçlarının ardından Milli takımlara davet edilen futbolcular, 2018 Dünya Kupası Elemeleri maçları için Milli takımlarının kamplarına katıldı. Milli maç arası, 9 Ekim 2017 tarihinde oynanan maçların ardından sona erecek ve Milli takımlarında oynayan futbolcular oynadıkları kulüplere geri dönerek lig müsabakalarını oynayacak.

2018 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ MAÇLARI

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 9. hafta heyecanı, yarın 3 grupta oynanacak 9 karşılaşmayla başlayacak.

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı FIFA Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belli olacağı elemelerde yarın C, E ve F gruplarında 9 maç yapılacak.

Haftanın öne çıkan maçlarında, zirve mücadelesi veren takımlar birbirleriyle karşılaşacak. C Grubu'nda Kuzey İrlanda-Almanya, E Grubu'nda Karadağ-Danimarka, F Grubu'nda ise İngiltere-Slovenya karşılaşmaları oynanacak.

Gruplarda yarın (TSİ) oynanacak maçların programı şöyle:

C Grubu

19.00 Azerbaycan-Çekya

21.45 San Marino-Norveç

21.45 Kuzey İrlanda-Almanya

E Grubu

19.00 Ermenistan-Polonya

21.45 Karadağ-Danimarka

21.45 Romanya-Kazakistan

F Grubu

21.45 İngiltere-Slovenya

21.45 Malta-Litvanya

21.45 İskoçya-Slovakya

Milli maç arası

Milli maç arası ne zaman bitiyor

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