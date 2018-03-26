A Milli Takım Karadağ maçı hazırlıklarını tamamladı

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu yönetiminde, TSİ 20.00'de gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından dar alanda kısa pas çalışması yapıldı. Çalışma, antrenman maçı ve açma-germe egzersizleriyle sona erdi.



Kasığındaki zorlanma nedeniyle bir süredir takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde bireysel antrenman yapan Enes Ünal, bugünkü idmanda takımla birlikte çalıştı. Antrenmanı, TFF Başkanvekili Ali Dürüst de izledi.

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