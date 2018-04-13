Mina Başaran yaşasaydı, Murat Gezer ile yarın dünya evine girecekti.

Duymayan Kalmasın'ın haberine göre; Uçak kazasında hayatını kaybeden 8 genç kadının ailesi, Mina-Murat çiftinin düğün tarihi olan 14 Nisan'da bir araya gelecek. Anma törenine çiftin yakın dostları da katılacak.