Miss Turkey 2017 birincisi oldu! Miss Turkey 2017 kim kazandı? Türkiye güzeli kim oldu?

Türkiye'nin en güzel kızının seçildiği yarışma olan Miss Turkey'de heyecan sona erdi. Yüzlerce adayın katıldığı Miss Turkey 2017'de Türkiye'nin en güzel kızı belli oldu. İşte Türkiye'nin en güzel kızı ve Miss Turkey 2017'ye dair detaylar...

MİSS TURKEY 2017'Yİ KİM KAZANDI?

Tam 91 yıl önce, 1926 yılında Türkiye'nin ilk güzellik yarışmasının yapıldığı Emek Sahnesi'nde düzenlenen Miss Turkey için bu yıl da sonuçlar belli oldu.

Binlerce kişi tarafından büyük merak ve heyecanla beklenen Miss Turkey 2017 yarışmasında 2017 Türkiye güzeli belirlendi. Jüri tarafından belirlenen sonuca göre, yüzlerce aday arasından seçilen Miss Turkey 2017 yarışmasının birincisi ve Türkiye güzeli Itır Esen oldu.

Miss Turkey 2017 World güzeli: Itır Esen

Miss Turkey 2017 Supranation güzeli: Pınar Tartan

Miss Turkey 2017 Universe güzeli: Aslı Sümen

SON 10'A KALAN ADAYLAR

Ceren Baykan

Gözde Baddal

Suna Yıldırım

Pınar Tartan

Aslı Sümen

Buse Çekmeceli

Beril Altuntaş

Yasemin Çoklar

Özge Türkyılmaz

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