Miss Turkey 2017 birincisi oldu! Miss Turkey 2017 kim kazandı? Türkiye güzeli kim oldu?

Türkiye'nin en güzel kızının seçildiği yarışma olan Miss Turkey'de heyecan sona erdi. Yüzlerce adayın katıldığı Miss Turkey 2017'de Türkiye'nin en güzel kızı belli oldu. İşte Türkiye'nin en güzel kızı ve Miss Turkey 2017'ye dair detaylar...
MİSS TURKEY 2017'Yİ KİM KAZANDI?
Tam 91 yıl önce, 1926 yılında Türkiye'nin ilk güzellik yarışmasının yapıldığı Emek Sahnesi'nde düzenlenen Miss Turkey için bu yıl da sonuçlar belli oldu.
Binlerce kişi tarafından büyük merak ve heyecanla beklenen Miss Turkey 2017 yarışmasında 2017 Türkiye güzeli belirlendi. Jüri tarafından belirlenen sonuca göre, yüzlerce aday arasından seçilen Miss Turkey 2017 yarışmasının birincisi ve Türkiye güzeli Itır Esen oldu.
Miss Turkey 2017 World güzeli: Itır Esen
Miss Turkey 2017 Supranation güzeli: Pınar Tartan
Miss Turkey 2017 Universe güzeli: Aslı Sümen
SON 10'A KALAN ADAYLAR
Ceren Baykan
Gözde Baddal
Suna Yıldırım
Pınar Tartan
Aslı Sümen
Buse Çekmeceli
Beril Altuntaş
Yasemin Çoklar
Özge Türkyılmaz
Itır Esen
- miss turkey 2017
- Miss Turkey 2017 birincisi
- Miss Turkey 2017 sonuçları
- Miss Turkey 2017 kim kazandı
- Türkiye güzeli kim oldu?
- Miss Turkey kim kazandı
- miss turkey birincisi
- Miss Turkey sonuçları
- türkiye güzeli
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.