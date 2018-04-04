Fransa Kültür Bakanlığı, daha fazla kişi sanatla buluşsun diye Louvre Müzesi’ndeki Mona Lisa tablosunun Fransa turuna çıkmasını planlıyor. Ancak Kültür Bakanı Françoise Nyssen, bu planından vazgeçmek zorunda kalabilir. Çünkü yapılan hesaplamaya göre Leonardo da Vinci’ye ait ünlü tabloyu Paris’teki Louvre Müzesi’nden 204 kilometre uzakta bulunan Louvre-Lens Müzesi’ne taşımak bile 30 ile 35 milyon Euro’ya (145-170 milyon TL) mal olacak.

Gazete Habertürk’ün Parisien Gazetesi’nden aktardığı haberine göre hesaplamayı Louvre Müzesi uzmanları yaptı. Hesaplamada, tablonun “sıfır titreşimle” taşınabilmesi için tanesi 3 milyon Euro (14.6 milyon TL) değerindeki özel taşıma ekipmanları kullanılması gerekiyor.

Taşımanın maliyeti de en az 2 milyon Euro (9.8 milyon TL) olacak, çünkü onlarca güvenlik görevlisi istihdam edilmek zorunda kalınacak. Tablonun taşınacağı müzede Mona Lisa’yı nem ve ışıktan koruyacak sergileme ekipmanının kurulması da milyonlarca Euro tutuyor. Ayrıca, tablonun taşınmasının ardından Paris’teki Louvre Müzesi’nin ziyaretçi ve hediyelik eşya kayıplarının da en az 7-8 milyon Euro’yu bulacağının altı çiziliyor.

Her yıl yaklaşık 8 milyon turistin ziyaret ettiği Louvre Müzesi ise Mona Lisa tablosunun Fransa turuna çıkmasına sıcak bakmıyor. Dünya tarihinin en kıymetli resimlerinden biri olan Mona Lisa’nın cari sigorta bedeli 1 milyar doların üzerinde.