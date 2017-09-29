Monaco: 1 - Montpellier: 1 (MAÇ SONUCU)

Fransa Lig 1'in 8. haftasında Monaco ile Montpellier karşı karşıya geldi.

Maça hızlı başlayan Monaco, 38. dakikaya kadar gol için bekledi. Dakikalar 38'i gösterdiğinde ise Radamel Falcao, Rony Lopes'in asistinde takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol ilk yarının da sonucunu belirledi. İkinci yarıda Monaco kalesinde zaman zaman baskı kuran Montpellier, 90. dakikada Berigaud'un asistinde Souleymane Camara'nın attığı golle maçta eşitliği yakaladı. Bu golün ardından maçta başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Monaco bu maçın ardından puanını 19 yaptı ve 2. sırada kaldı. Montpellier ise 10. sırada ve 9 puanda haftayı kapattı.

Monaco-Montpellier