Monaco - RB Leipzig maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda mücadele eden Monaco evinde, RB Leipzig'i misafir edecek. Her iki takım'da birbirlerini yenerek gruptan çıkmak için zorlu mücadele verecekler. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmanın saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Monaco - RB Leipzig maçı hangi kanalda, saat kaçta, hangi kanallardan yayınlanacak?

MONACO - RB LEİPZİG

Şampiyonlar Ligi G Grup aşamasında Leonardo Jardim yönetimindeki Monaco, Ralph Hasenhüttl yönetimindeki RB Leipzig'i ağırlayacak. Stade Louis II stadyumunda oynanacak olan karşılaşma 21 Kasım Salı (bugün) Türkiye saati ile 22:45'de başlayacak. Zorlu mücadelede İspanyol Undiano Mallenco hakem görevini üstlenirken, yardımcılıklarını ise Roberto Alonso ve Juan Yuste yapacak. Monaco - RB Leipzig maçını canlı olarak Tivibu Spor 2 kanalından izlenebilecek.

Monaco, Şampiyonlar Ligi'nde Alman temsilcileriyle oynadığı dokuz maçta bir yenilgi aldı (5G 3B).

Devler Ligi'nde altı maçtır galibiyete hasret olan Monaco (2B 4M), bu karşılaşmalarda sadece dört gol atabildi.

Evinde oynadığı iki Şampiyonlar Ligi maçını da kaybetmeyen RB Leipzig (1G 1B), deplasmanda henüz puanla tanışamadı (2M).

Monaco ve RB Leipzig, Devler Ligi'nin ilk dört haftasında oynadıkları maçların ikinci yarılarında toplam bir gol atabildi.

Monaco, ilk hafta 1-1 biten RB Leipzig maçında %64'lük isabetli pas oranı yakalamıştı. Şu ana kadar sadece APOEL bir maçta Monaco'dan daha düşük isabet yüzdesi tutturdu.

RB Leipzig forması giyen Marcel Sabitzer, ilk dört maçta takım arkadaşlarına 11 gol pozisyonu hazırladı.

Monaco'da en golcü durumunda attığı 1'er gollerle Youri Tielemans, Radamel Falcao ve Radamel Falcao yer alıyor.

RB Leipzig'de en golcü durumunda attığı 2 golle Emil Forsberg bulunuyor.

EN GOLCÜLER

Monaco: Youri Tielemans (1), Radamel Falcao (1), Radamel Falcao (1)

RB Leipzig: Emil Forsberg (2), Wili Orban (1), Jean-Kevin Augustin (1)

SAKAT/CEZALI DURUMU

Monaco: Djibril Sidibe (sakat), Thomas Lemar (sakat)

RB Leipzig: Stefan Ilsanker (sakat)

SON MAÇ KADROLARI

Monaco: Danijel Subasic, Jemerson, Andrea Raggi, Kamil Glik, Fabinho, Jorge, Joao Moutinho, Rony Lopes, Thomas Lemar, Youri Tielemans, Keita Balde

RB Leipzig: Peter Gulacsi, Marcel Halstenberg, Dayot Upamecano, Willi Orban, Naby Keita, Bernardo, Bruma, Marcel Sabitzer, Emil Forsberg, Kevin Kampl, Jean-Kevin Augustin

Monaco - RB Leipzig

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