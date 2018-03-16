İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Roma, İspanya'dan Barcelona ile eşleşti.

NTV Spor'da yer alan habere göre kura çekimi törenine katıldıktan sonra açıklamada bulunan Monchi, "Cengiz'den çok mutluyuz. Onun önemli bir futbolcuya dönüşmekte olduğuna ikna olmuş durumdayız." dedi. Monchi, "Cengiz, futbolcu olarak gelişiminde büyük ilerleme sağlıyor." vurgusunu yaptı.

Cengiz'in çok yetenekli bir futbolcu olduğunun altını çizen sportif direktör, "Cengiz, Roma'nın geleceğinde önemli bir futbolcu olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in forma giydiği Roma ile Barcelona arasındaki çeyrek final maçlarının ilki 4 Nisan Çarşamba günü Camp Nou Stadı'nda, rövanş ise 10 Nisan Salı günü Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

SON 16'DA TARİHE GEÇMİŞTİ!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Shakhtar Donetsk'e 2-1 yenilen Roma'nın tek golüne imza atan Cengiz Ünder, yeni bir rekora imza atmıştı. Özellikle son haftalardaki üstün performansıyla adından sıkça söz ettiren Cengiz, İtalya temsilcisinin gol yollarında en etkili silahı oldu. Son 3 lig maçında 4 gol ve 1 asistlik performansıyla Roma'nın 9 puan kazanmasında başrolü üstlenen milli oyuncu, kariyerinde çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında ise 41. dakikada ağları sarsarak yüksek formunu sürdürdü.

HAKAN'I 16 GÜN FARKLA GEÇTİ

Yeni formatı ve adıyla 1992 yılından bu yana devam eden Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü henüz 20 yıl, 7 ay ve 7 günlükken atan Cengiz, organizasyonda ağları sarsan en genç Türk futbolcu unvanını Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun elinden aldı. Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü Almanya temsilcisi Bayer Leverkusen'de forma giydiği dönemde 20 yıl, 7 ay ve 23 günlükken atmıştı. Milli futbolcu, 2014 yılında takımının konuk ettiği Benfica'yı 3-1 mağlup ettiği grup maçında penaltıdan ağları sarsmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç Türk oyuncular listesinde ilk beşe girenler arasında Sercan Yıldırım (20 yıl, 8 ay, 2 gün), kaleci Sinan Bolat (21 yıl, 3 ay, 6 gün) ve Colin Kazım-Richards (21 yıl, 7 ay, 7 gün) yer alıyor.