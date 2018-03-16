İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Roma, İspanya'dan Barcelona ile eşleşti.
NTV Spor'da yer alan habere göre kura çekimi törenine katıldıktan sonra açıklamada bulunan Monchi, "Cengiz'den çok mutluyuz. Onun önemli bir futbolcuya dönüşmekte olduğuna ikna olmuş durumdayız." dedi. Monchi, "Cengiz, futbolcu olarak gelişiminde büyük ilerleme sağlıyor." vurgusunu yaptı.
Cengiz'in çok yetenekli bir futbolcu olduğunun altını çizen sportif direktör, "Cengiz, Roma'nın geleceğinde önemli bir futbolcu olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Milli futbolcu Cengiz Ünder'in forma giydiği Roma ile Barcelona arasındaki çeyrek final maçlarının ilki 4 Nisan Çarşamba günü Camp Nou Stadı'nda, rövanş ise 10 Nisan Salı günü Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
SON 16'DA TARİHE GEÇMİŞTİ!
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Shakhtar Donetsk'e 2-1 yenilen Roma'nın tek golüne imza atan Cengiz Ünder, yeni bir rekora imza atmıştı. Özellikle son haftalardaki üstün performansıyla adından sıkça söz ettiren Cengiz, İtalya temsilcisinin gol yollarında en etkili silahı oldu. Son 3 lig maçında 4 gol ve 1 asistlik performansıyla Roma'nın 9 puan kazanmasında başrolü üstlenen milli oyuncu, kariyerinde çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında ise 41. dakikada ağları sarsarak yüksek formunu sürdürdü.
HAKAN'I 16 GÜN FARKLA GEÇTİ
Yeni formatı ve adıyla 1992 yılından bu yana devam eden Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü henüz 20 yıl, 7 ay ve 7 günlükken atan Cengiz, organizasyonda ağları sarsan en genç Türk futbolcu unvanını Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun elinden aldı. Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü Almanya temsilcisi Bayer Leverkusen'de forma giydiği dönemde 20 yıl, 7 ay ve 23 günlükken atmıştı. Milli futbolcu, 2014 yılında takımının konuk ettiği Benfica'yı 3-1 mağlup ettiği grup maçında penaltıdan ağları sarsmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç Türk oyuncular listesinde ilk beşe girenler arasında Sercan Yıldırım (20 yıl, 8 ay, 2 gün), kaleci Sinan Bolat (21 yıl, 3 ay, 6 gün) ve Colin Kazım-Richards (21 yıl, 7 ay, 7 gün) yer alıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.