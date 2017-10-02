Moody's ve Fitch'den iki ayrı Türkiye açıklaması

Moody's bütçe gelirlerinin Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülenin altında kalmasının beklendiğini ve bu durumun kamu borçlanmasını artırarak kredi notu üzerinde baskı yaratacağını belirtti.

Moody's tarafından bugün yayımlanan araştırma notunda OVP'deki yüzde 5.5 olan büyüme hedefi "iyimser" olarak nitelendirilerek, "(Bu nedenle) gelirlerin geride kalması sonucu dönem boyunca devletin bürt yıllık borçlanma gereksiniminin belirgin olarak artacağını düşünüyoruz" görüşüne yer verildi.

Not şöyle devam etti:

"Sonuç olarak OVP'de çerçevesi çizilen harcamalar genel devlet borcunu artırarak Türkiye'nin kredi notunun temel desteklerinden olan mali güç üzerinde baskı yaratacak. Kredi notu açısından olumsuz" denildi.

OVP'ye göre 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında büyüme yüzde 5.5 olarak öngörülürken enflasyon 2017 sonunda yüzde 9.5, 2018'de yüzde 7, 2019'da yüzde 6, 2020'de yüzde 5 olarak öngörüldü.

OVP'de bütçe açığının milli gelire oranının geçen yılki yüzde 1 seviyesinden bu yıl yüzde 2'ye yükseleceği 2018 ve 2019'da yüzde 1.9 seviyesinde gerçekleştikten sonra 2020'de ise yüzde 1.6'ya gerileyeceği tahmin edildi.



FITCH: BÜYÜME YÜZDE 7'Yİ GEÇER

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten de Türkiye ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Fitch "Türk ekonomisinde 2017 3. çeyrekte büyümenin yüzde 7'yi aşmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Öte yandan Fitch Türkiye'de yıl sonu dolar beklentisini 3.50 olarak açıkladı