Kâr amacı gütmeyen Mozilla Vakfı tarafından geliştirilen Firefox web tarayıcısı, son dönemde kullanıcı verilerini koruyamadığı ortaya çıkan Facebook için özel bir eklenti yayınladı.

Facebook Container adı verilen eklenti, Facebook’un üçüncü taraf çerezler kullanarak kullanıcılarının diğer web sitelerindeki aktivitelerini takip etmesini zorlaştırıyor.

SKANDALIN PERDE ARKASI: FACEBOOK İLE SEÇİMLERİ NASIL MANİPÜLE ETTİLER?

Mozilla, bahsi geçen eklentinin son birkaç yıldır üzerinde çalıştıkları bir teknolojiye dayandığını ve Facebook - Cambridge Analytica skandalının patlak vermesi sonucu çalışmaların hızlandırıldığını açıkladı.

Mozilla ayrıca veri skandalı sonrasında Facebook’u protesto ederek sosyal ağdaki tüm reklamlarını kaldırdığını hatırlattı.

Mozillla tepe yöneticilerinden Denelle Dixon, Mark Zuckerberg’in üçüncü taraf uygulamaların kullanıcı verilerine erişimini kısıtlayacakları yönündeki açıklamalarının yeterli olmadığını ve Facebook’un varsayılan gizlilik ayarlarının halihazırda sorun teşkil ettiğini belirtti.

FACEBOOK’UN PATRONU İFADE VERECEK!