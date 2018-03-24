HT Magazin'de yer alan habere göre, ABD’de yaşayan doktor kızı Saba ile torunu Sera’yı da yanına alan usta sanatçı, Venedik’e gitti.



Gondol sefası yapan sanat müziğinin yaşayan efsanesi, ayağının tozuyla yaz başında vereceği büyük konser için hazırlıklara başladı.

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