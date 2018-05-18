Akşam Life'da yer alan habere göre, ‘Şahsiyet’ isimli dijital diziyle izleyici karşısına çıkan Müjde Ar, 2008 yılında vefat eden ünlü söz yazarı annesi Aysel Gürel’in evini sattığı ortaya çıktı.



Yıllardır Nişantaşı’nda oturan söz yazarının evini sebebi bilinmeyen bir nedenle elden çıkaran Ar, daireyi 2.2 milyon TL’ye sattı.

Gürel, 1 milyon TL değerindeki Valikonağı’ndaki üç evini kızları Müjde Ar ile Mehtap Ar’a bırakmıştı.