HT Magazin'de yer alan habere göre, Müjde Ar, “Rol ve karakter neyi gerektiriyorsa oyuncu olarak onu yapmak zorundasınız, işimiz bu. Sevmesiniz de elinize silah, bıçak ne almanız gerekiyorsa alır ve yaparsınız. Yapmam gerekene odaklandığım için hiçbir gerginlik yaşamadım.” dedi.

Müjde Ar, dizide Nesrin karakterine hayat veriyor.