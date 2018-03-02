HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, Levent’teki kendisine ait stüdyoda kayıtlara başlayan ünlü popçuyu ilk kayıt gününde ziyaret eden Erçel, 1 saat boyunca şarkıları değerlendirdi.





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