Galatasaray'da şampiyonluğun önemli parçalarından Fernando Muslera açıklamalarda bulundu. NTV'ye konuşan Uruguaylı, Fatih Terim'in gelişinden şampiyonluğa; ilk yarıdaki kötü performansından takımdaki değişimlere kadar birçok konuda çarpıcı ifadeler kullandı.

"Galatasaray'daki en değerli şampiyonluğun hangisi?" sorusuna son şampiyonluğu gösteren Fernando Muslera, "Her şampiyonluğun farklı bir hikayesi, özelliği var. Seçmesi çok zor. Bundan önce yaşadığımız üç şampiyonluk, şimdiki şampiyonluk ve toplam dört şampiyonluğun farklı hikayeleri, güzellikleri vardı. Ama illa birini seçmem gerekiyorsa bu şampiyonluğu seçebilirim. Çünkü oğlum Kailash'ın dünyaya gelmesi, sezon boyunca yaşananlar, bu şampiyonluğu daha anlamlı kılıyor" dedi.

Tudor'un gidip Terim geldiğinin hatırlatılması ve "Yılı özetlersen ortaya nasıl bir fotoğraf çıkıyor?" sorusu üzerine ise Uruguaylı file bekçisi, "Sezonun şöyle bir özetini çıkarırsak, bizim için güzel bir sezon geçti. Çünkü 34 haftaya bakıldığında belki 3-4 hafta haricinde hep lider götüren bir Galatasaray vardı. Bir takım bu kadar uzun haftalar lider kalabiliyorsa demek ki bir şeyleri hak etmiştir. Demek ki o gücü vardır. Sezonu bu şekilde özetleyebilirim" yanıtını verdi.

"FATİH TERİM'İN UZUN YILLAR KALMASI GEREKİYOR"

Fatih Terim'in gelişini de değerlendiren ve tecrübeli teknik adamla uzun yıllar sözleşme yenilenmesi çağrısını yapan Muslera, şöyle devam etti:

"Fatih Hocamız için inanılmaz şeyler söylemek istiyorum. Fatih Hoca'yı çok seviyorum. Daha önce onunla yine çalışmıştım, biliyorsunuz. İyi bir hoca olduğunu, ne kadar tecrübeli bir hoca olduğunu, takıma dönmesiyle nelerin değişebileceğini çok çok iyi biliyordum. Bunu, geldikten sonra arkadaşlarımla paylaştım. Kendisi çok tecrübeli bir hoca. İnanılmaz iyi bir lider.

Bir futbolcu grubu olarak böyle bir liderle çalışmak sizin üzerinizdeki baskıyı alıyor. İster istemez bir baskı altında kendinizi hissediyorsunuz. O, liderlik özelliğiyle grubu yönetebiliyor, takıma neşesini katmayı çok çok iyi biliyor. Sezon başında kaybettiğimiz o neşe, o istek ve arzu onun gelişiyle birlikte geri döndü. Ben, bunun geri döneceğini biliyordum. Beni dinlerler mi, bilmiyorum ama Fatih Hoca'mızın bir projeyle burada uzun yıllar kalması gerekiyor. Çünkü Galatasaray tarihine bakıldığında; Fatih Terim, birçok kupayı kazanan, birçok başarıyı kazanan teknik direktör. Onun için uzun yıllar sürecek bir kontratla bu tip başarıları kazanmış bir hocanın daha güzel şeyleri hak etmesi gerekiyor. Daha uzun yıllar burada kalması gerektiğini düşünüyorum."

"TERİM GELDİ GERGİNLİK AZALDI, İŞİME ODAKLANDIM"

Kendisinin Fatih Terim geldikten sonra 9 maçta gol yemediği yorumu üzerine Uruguaylı file bekçisi, "Şu anda takımın ikinci kaptanıyım. İkinci kaptan olduğunuzda sorumluluğunuz daha fazla artıyor. Bir sıkıntı oluyorsa bunu çözmekle kendinizi daha sorumlu hissedebiliyorsunuz. Ben de çok duygusal bir oyuncuyum. Duygusallığımın da verdiği sebeplerden dolayı ilk yarı sıkıntılı zamanlarımız oldu. Bu da benim performansıma yansıdı. Fatih Hoca'mızın gelişinin ardından yardımcı teknik direktörlerimiz Ümit Davala, Hasan Şaş, Taffarel'in de katkılarıyla bu gerginlik azaldı. Taffarel benim için çok çok önemli. Onların bize kattığı sinerjiyle birlikte hem ben hem de takım arkadaşlarım negatif baskıyı hissetmedik. Tam tersi işimize odaklandık. Bu da başarıyı getirdi. Ben de problemlerle uğraşacağıma futboluma odaklandım. Taffarel beni çok iyi tanıyan bir hoca olduğu için bana katkısı çok oldu" diyerek Terim'in takıma katkısına vurgu yaptı.

"Bu sezon sizi şampiyonluğa inandıran maç veya olay ne oldu?" sorusuna ise Muslera, "Şampiyonluğuma inandığım an, bir maçla kısıtlandırılamaz. Eğer bir oyuncu sahada maksimumu veriyorsa mutlaka bir başarı gelir. İlk yarıda ortada olmayan bir Ryan Donk var. Tam istenileni veremeyen bir Sinan Gümüş var. Ama 2. yarıda Donk ilk 11'in vazgeçilmezi oldu. Sinan Gümüş inanılmaz işler yaptı. Bunları görünce şampiyonluğa inanmaya başladım. Ne kadar daha fazla oyuncu, takım arkadaşım maksimumu verince şampiyonluğa inanırım" yanıtını verdi.

TAKIMDA KALACAK MI?

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, takımdaki geleceğiyle ilgili, "Galatasaray kovmadan gitmek istemiyorum" dedi. Görevden ayrılan Tudor için de, "Mentalitesine uygun oyuncuların olması gerekirdi" ifadelerini kullandı.

Fernando Muslera, sözleşme konusuna değindi. Galatasaray ile 3 yıl sözleşmesi bulunduğunun hatırlatılması ve daha sonraki düşüncesinin sorulması üzerine Muslera, "Kalecilerin durumu daha farklı oluyor. Diğer oyunculardan daha uzun yıllar oynayabiliyorlar. Geleceği tabii ki kimse bilemez. Şu anda Galatasaray'da kontratım var. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Galatasaray camiası, kulübü beni kovmadan buradan ayrılmak istemiyorum. Uzun yıllar burada kalmak istiyorum. Kontratım bitse de sıkıntı değil. Beni kovuncaya kadar, 'artık senden sıkıldık, başka bir kaleci getireceğiz' diyene kadar burada kalmak istiyorum. En son raddede de kariyerime başladığım Uruguay'ın Wanderers takımında oynamak istiyorum" yanıtını verdi.

"TUDOR NEYİ YANLIŞ YAPTI?"

Tecrübeli file bekçisi, görevden ayrılan Tudor dönemindeki kısmi başarısızlığı ise "Daha önce Tudor'la birlikte konuştuk. Tudor'un iyi bir hoca olduğunu düşünüyorum. Genç bir hoca. İleride önemli işler yapacaktır. Genç olduğunda bazı hatalar yapabiliyorsunuz. Bazı oyun mantaliteleri, inanışları vardı. Ama o oyun mentalitesini sahaya sürmek için elinizde de o oyun mantalitesine uygun oyuncuların olması gerekirdi. Belki o yönde hatalar veya düşünceleri vardı. Onun mantalitesiyle elimizdeki oyuncu grubu pek örtüşmedi. Beni yanlış anlamayacağını umuyorum, belki görevinin başındayken de konuşmalarımız oldu" sözleriyle değerlendirdi.

"DÜNYA KUPASI'NDAN BEKLENTİMİZ YÜKSEK"

2018 Dünya Kupası finalleri ve gruplarda karşılaşacakları Mısır'ın yıldız ismi Muhammed Salah için düşünceleri sorulan Muslera, "Dünya Kupası'ndan ülke olarak beklentimiz yüksek. Bütün halk olarak da buna inanmış durumdayız. Bir an önce Dünya Kupası'nın başlamasını istiyoruz. Kadroda genç ve tecrübeli isimlerimiz var. İyi bir karışım var. Bu yapı bizi iyi bir yerlere götürecektir. Biz elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza söz verebiliriz.

Bugüne kadar Messi'ye karşı oynama şansı yakaladım. Galatasaray'da oynarken Cristiano Ronaldo'ya karşı oynadım. Dünyanın en önemli futbolcularına karşı oynadım. Salah da çok değerli, kaliteli bir oyuncu. Ona karşı da oynayacağım. Benim de kariyer olarak hedefim hep en iyi yerlerde olabilmek ve en iyilere karşı oynayabilmek" ifadelerini kullandı.