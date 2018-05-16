İHA'nın haberine göre; ABD’nin İsrail büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını protesto eden Filistinlilere yönelik İsrail ordusunun saldırılarında 62 kişinin şehit edilmesinin ardından Türkiye’de 3 günlük Ulusal Yas ilan edilmesi nedeniyle Adana Büyükşehir Belediyesi Ramazan Şenlikleri’nin programında değişiklik yapıldı. Şenliklerin ilk iki günü yapılması planlanan Mustafa Ceceli ve Buray konserleri ertelendi. Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 16 Mayıs’taki Mustafa Ceceli konserinin 20 Mayıs’ta, 17 Mayıs’taki Buray konserinin ise 6 Haziran’da gerçekleştirileceğini duyurdu.



Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Galleria Festival Alanı’ndaki Ramazan Şenlikleri’nde Ulusal Yas boyuncu tasavvuf müziği dinletileri sunulacak.

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