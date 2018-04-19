Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Cengiz, elde edilen şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, " Galatasaray ve Türkiye bunun için büyük. Barcelona, Real Madrid, Manchester United ve Chelsea gibi büyük takımlar böyle bir taraftara sahip değil. Taraftara, oyunculara, teknik heyete ve yöneticilere çok teşekkür ediyorum. Çok iyi takımları eleyerek şampiyon olduk. Türkiye'nin 2018'deki ilk şampiyonluğu. Bu şampiyonluk, hem halkımıza hem de Galatasaray'a kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın finalde iki maç sonunda geçtiği İtalya'nın Reyer takımının madalyalarını aldıktan sonra kupa törenini izlemek için beklemelerine ilişkin, "Duygulandım. Benimle tek tek el sıkıştılar. Spor ve centilmenlik budur. Bütün insanlık için böyle olması lazım." diye konuştu.

ADAYLIK AÇIKLAMASI YAPTI

Galatasaray Kulübünün mayıs ayında gerçekleştirileceği olağan genel kurulu için henüz çalışma yapmadığını aktaran Cengiz, "Başkan seçilsem de seçilmesem de taraftarımızın ve camiamızın doğru değerlendirme yapacağına inanıyorum. Zaten adayım. Üç yıl için başkan seçilmiştim ama mayısta seçim yapılacağının sözünü verdim. Galatasaray için 24 saat hizmet etmeye her zaman hazırım." şeklinde görüş belirtti.