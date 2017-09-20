Naci Ağbal: Kritik alanlarda personel alımı yapılacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal yaptığı açıklamada, 2018'de kamuya personel alımına ilişkin bilgi verdi.
Orta Vadeli Program (OVP) ve bütçe çalışmalarının devam ettiğini belirten Ağbal, kamunun gelecek yıl da belirli sayıda personel almaya devam edeceğini söyledi.
Ağbal, OVP açıklandığında rakamların net şekilde görüleceğine işaret ederek, "Gelecek yıl öncelik öğretmen, hakim, savcı, sağlık personeli ve araştırma görevlisi alımlarında olacak. Geçen yıllarla benzer rakamlar olacağını söyleyebilirim" dedi.
SANAL PARANIN KURALA BAĞLANMASI LAZIM
Sanal para birimi Bitcoin'e yönelik tartışmaları değerlendiren Ağbal, teknolojinin getirdiği imkanlarla bu tür yeni ödeme sistemlerinin geliştiğini söyledi. Ağbal, paranın tamamen sanal niteliğe bürünerek sahibinin ortadan kalkacağının altını çizerek, şöyle devam etti:
"Uluslararası finans sistemini orta ve uzun vadede derinden etkileyecek gelişme. Şu anda başlangıç aşamalarında ama bu alanın mutlaka kontrol alına alınması, kural ve kaidelere bağlanması lazım. Bu konuda da uluslararası finans sisteminde birtakım gelişmeler mutlaka olacaktır. Türkiye de her zaman olduğu için bu gelişmelerin içinde yer alacak."
DOLARDA İSTİKRAR OLUŞTU
Ağbal, döviz kurlarına ilişkin gelişmeleri de değerlendirerek, doların kendi ekonomik koşullarında inip çıkabileceğini kaydetti. Şu anda dolar ve finans piyasalarının seviyesi bakımından istikrar olduğunu dile getiren Ağbal, "Millet doların seviyesine bakacağına, otursun işine gücüne baksın. Millet oturmuş kalkmış 'Üç ay sonra, altı ay sonra dolar kuru ne olacak...' Sanki falcılar. Bunu yaparak 'ekonomistim' diyenlere de şaşırıyorum" diye konuştu.
16 Nisan halk oylamasından sonraki süreçte, döviz kurlarında istikrar sağlandığına ve finansal piyasalarda kırılganlığın aşağı indiğine değinen Ağbal, ekonomide öngörülebilirliği artıran bir patika bulunduğunu bildirdi.
Ağbal, ekonomide müthiş bir siyasi belirginlik ve istikrar olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Güçlü ekonomik ivme yakaladık. Bütün bu parametreler ekonomideki gelişmeleri etkiliyor. Kurun seviyesine ilişkin teknik değerlendirmeler olur, buna saygı duymak lazım ama onun dışında 'geleceği gören kahin' edasıyla doların seviyesine ilişkin ölçü, rakam biçenlere kimse bakmasın. Herkes işine, gücüne baksın."
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