6,5 aylık hamile olan Nadide Sultan programda bebeğinin cinsiyetini de açıkladı. Erkek bebek beklediğini söyleyen şarkıcı, 'Sultan benim soyadım değil, ikinci ismim. Aslında başka bir soyadım var" dedi.

OCAK AYINDA AÇIKLAMIŞTI

Şarkıcı, kendisini izlemeye gelenlere “Sahnede beni tek seyretmiyorsunuz. İlk defa burada açıklıyorum. Yeni yıla anne olarak giriyorum. Hayatımda ilk defa 55 kilo oldum, yakışmış mı?” diyerek, hamile olduğunu açıklamıştı.