Sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla dünya çapında şöhrete kavuşan Nusret Gökçe'nin restoranına ünlü isimler gelmeye devam ediyor.

Kanye West, Drake, P.Diddy ve Leonardo DiCaprio, David Beckham gibi ünlü yıldızları ağırlayan Nusret'in son konuğu ise ünlü model Naomi Campbell oldu. Moda dünyasının en ikonik süper modellerinden biri olan Naomi Campbell, Nusret’in New York’taki restoranına gitti.





Naomi Campbell, Nusret ile birlikte objektiflere poz verdi. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.