NASA, büyük bir medya etkinliği düzenleyerek perşembe günü Kepler Uzay Aracı'nın son keşiflerini paylaşacağını duyurdu. NASA araştırmacılarının keşfi Kepler uzay teleskobunun yanı sıra Google'un makine öğrenimi yazılımıyla birlikte yaptığının belirtilmesiyle birlikte meraklı bir bekleyiş başladı.

NASA tarafından yapılan resmi açıklamada "Makine öğrenimi yapay zekaya yönelik bir yaklaşım ve Kepler verilerinin analiz edilmesinde yeni bir yol gösterici." ifadeleri kullanıldı.

2009 yılında fırlatılan Kepler'in düzenli olarak 145 bin yıldızı takip ettiği biliyor ve şu ana dek güneş sistemi dışında 3400 yeni gezegen bulmuştu. Duyurunun ardından NASA'nın yeni keşfinin ne olduğu üzerine beyin fırtınaları artıyor zira daha önce söz konusu ötegezegenlerden sadece 30 tanesinin yıldızların yaşama elverişli olabilecek bölgelerde olduğu açıklanmıştı.

Yaşama elverişli olabilecek tanımından kasıt ise gezegende hayat bulunması değil. Gezegenin etrafında döndüğü yıldıza olan uzaklığının sıvı formda su bulunma ihtimaline imkan vermesi.

NASA'nın web sitesinden telekonferans sistemiyle de yayınlanacak etkinlikte meraklılar #askNASA hashtagi ile NASA'ya soru sorması da sağlanacak.

Medya etkinliğinde NASA Astrofizik Bölümü Şefi Paul Hertz ve Google Kıdemli Yazılım Mühendisi Christopher Shallue da hazır bulunacak.

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