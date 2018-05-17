Ciro bazında dünyanın en büyük şirketi olan Walmart perakende mağazalarının sahibi olan Walton ailesi Sunday Times tarafından yayımlanan dünyanın en zengin 100 kişisi listesine damgasını vurdu.

İngiltere merkezli yayın yapan gazete, Walton ailesinin toplam servetini 175 milyar dolar olarak açıkladı. Kişisel anlamda olmasa bile aile, böylelikle dünyanın en zengini olan Amazon kurucusu Jeff Bezos'un 112 milyar dolarlık servetini geride bırakmış oldu.

İlk beş içerisindeki Bill Gates'in 90 milyar dolar, Warren Buffett'ın ise 84 milyar dolar serveti bulunuyor. Listede isim olarak pek medyatik olmayan ama aile olarak ABD'de siyasi açıdan nüfuzlarıyla bilinen Charles ve David Koch biraderler de 120 milyar dolar civarındaki servetiyle Waltonları izledi.

Walton ailesi aynı zamanda dünyanın en zengin kadınını da bünyesinde barındırıyor. Walmart kurucusu Sam Walton'un kızı olan 68 yaşındaki Alice Walton 40 milyar dolardan fazla servete sahip ve 500 milyon dolar değerindeki sanat koleksiyonuyla biliniyor.

Bugün 2.3 milyon kişinin çalıştığı 11 binin üzerinde mağazasıyla yıllık 500 milyar dolar ciro yapan Walmart ilk mağazasını 1962 yılında Arkansas'ta açmıştı.

Walmart kurucusu olan Sam Walton, Columbia'dan ekonomi lisans diploması sahibi olmasına rağmen garsonluk, gazete dağıtıcılığı, işportacılık gibi işlerde elde ettiği deneyimlerden de adından sıkça bahsediyor.