Nebahat Çehre’nin annesi Fethiye Müzeyyen Nar, dün hayatını kaybetmişti. Fethiye Müzeyyen Nar için bugün ikindi vakti Üsküdar Şakirin Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

HELALLİK ALINDI

İHA'nın haberine göre, törene Nebahat Çehre’nin dostları ve yakınları katıldı. İkindi namazının ardından Fethiye Müzeyyen Nar için dua edilerek helallik alındı. Fethiye Müzeyyen Nar’ın cenazesi cenaze namazının ardından toprağa verildi.