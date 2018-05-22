Oscar'lı oyuncu Nicole Kidman, Big Little Lies adlı dizinin ikinci sezon çekimlerinin yapıldığı setten çıkarken görüntülendi. THR’de yer alan habere göre, Kidman ve rol arkadaşı Reese Witherspoon, yeni sezonda bölüm başına 1 milyon dolar kazanıyor.

Kadrosunda Meryl Streep’in de yer aldığı dizi için birçok televizyon eleştirmeni, yeni sezonu çekmenin iyi bir fikir olmadığını savunuyor.

Big Little Lies dizisinin ikinci sezonu 2019’da yayınlanacak.