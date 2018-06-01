İHA'da yer alan habere göre; Başkan Özkan, ekmek israfıyla ilgili duyarlılık oluşturarak vatandaşı bilinçlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti.



“İsraf etme İnsaf et, Oysa Ekmek Nimettir” gibi sloganlarla yola çıkan Niğde Belediyesi, bölgesinde ekmek israfını önlemek ve bayat ekmekleri değerlendirmek amacıyla geliştirilen bayat ekmek kutuları şehrin muhtelif noktalarına yerleştirildi.

Niğde Belediyesi olarak çöpe atılan bayat ekmekleri hayvan barınaklarına kazandıracaklarını belirten Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Şehrimizde ekmek israfının önüne geçmek ve bayatlayan ekmeklerin evsel atıklarla birlikte çöpe gitmesini önlemek amacıyla ilk etapta farklı noktalara bayat ekmek toplama kutuları yerleştirdik. Talebe göre bu sayıyı arttırabiliriz. Projeyle israfın önlenmesi konusunda sosyal sorumluluk oluşturulmasını amaçlıyoruz. Amacımız tamamen israfın önüne geçmek ve ekmeklerin çöplere atılmasını önlemek. Kutulara bırakılan bayat ekmekler Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı personellerimiz tarafından sürekli takip edilerek düzenli bir şekilde toplanacak” dedi.

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