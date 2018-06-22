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Dünya Kupası’na ilk kez katılan İzlanda, ilk maçında turnuvanın şampiyonluk adaylarından Arjantin ile 1-1 berabere kalırken, Nijerya’yı yenip ilk 3 puanını almak istiyor. Rusya’daki turnuvayla Dünya Kupası’nda 6. kez yer alan Nijerya, organizasyonda bugüne kadar son 16 turundan ötesini göremedi. Çıktığı 19 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 yenilgi alan Afrika ekibi, 20 gol attı, 28 gol yedi.
Grupta oynadığı ilk maçta Hırvatistan'a mağlup olan Nijerya'nın puanı bulunmazken, Arjantin ile 1-1 berabere kalan İzlanda'nın 1 puanı var.
NİJERYA: 0 - İZLANDA: 0
(İlk yarı oynanıyor...)
STAT: Volgograd Arena
SAAT: 18.00
YAYIN: TRT 1
NİJERYA: Uzoho, Omeruo, Ekong, Balogun, Idowu, Moses, Mikel, Ndidi, Etebo, Musa, Iheanacho
TEKNİK DİREKTÖR: Salisu Yusuf
İZLANDA: Halldorsson, Saevarsson, Arnason, Sigurdsson, Magnusson, Gislason, Sigurdsson, Gunnarsson, Bjarnason, Finnbogason, Bödvarsson
TEKNİK DİREKTÖR: Heimir Hallgrimsson
İLK VE TEK MAÇ 19
Nijerya ile İzlanda arasında bugüne kadar yapılan tek maç 37 yıl önce oynandı. İzlanda'da 1981 yılında oynanan özel karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-0 galip tamamladı.
İZLANDA İLK KEZ DÜNYA KUPASI'NDA
FIFA Dünya Kupası'na ilk kez katılan İzlanda, ilk maçında turnuvanın şampiyonluk adaylarından Arjantin ile 1-1 berabere kaldı. İzlanda, Panama ile Dünya Kupası'nda ilk kez mücadele eden iki ekipten biri unvanını taşıyor. Avrupa elemelerinde Hırvatistan, Türkiye ve Ukrayna'nın önünde grubunu lider bitiren İzlanda, Dünya Kupası biletini almıştı.
NİJERYA 20. MAÇINDA
Rusya'daki turnuvayla Dünya Kupası'nda altıncı kez yer alan Nijerya, organizasyonda bugüne kadar son 16 turundan ötesini göremedi. Çıktığı 19 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 yenilgi alan Afrika ekibi, 20 gol attı, 28 gol yedi.
2018 DÜNYA KUPASI GRUPLARI VE PUAN DURUMU
MAÇ TAKVİMİ
> 26 Haziran (TSİ: 21.00): Nijerya-Arjantin (Saint Petersburg Stadı - Saint Petersburg)
> 26 Haziran (TSİ 21.00) İzlanda-Hırvatistan (Rostov Arena - Rostov-On-Don)
— Habertürk Spor (@HTSpor) June 9, 2018
İZLANDA
Arjantin, Hırvatistan ve Nijerya ile D Grubu'nda yer alan İzlanda'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:
KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ
Diş hekimi de olan Heimir Hallgrimsson'un teknik direktörlüğünü yaptığı İzlanda, Avrupa Elemeleri'nde Türkiye, Hırvatistan, Ukrayna, Finlandiya ve Kosova ile I Grubu'nda mücadele etti.
Grupta oynadığı 10 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan İzlanda, topladığı 22 puanla lider olarak 2018 Dünya Kupası biletini aldı.
ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Son dönemlerde aldığı başarılı sonuçlar ve oynadığı futbolla adından sıkça söz ettiren İzlanda'nın 2018 Rusya'daki en önemli kozu, diz sakatlığından kurtulması halinde Gylfi Sigurdsson olacak.
Geride kalan sezonun başında kulüp bonservis rekoruyla Everton'a transfer olan orta saha oyuncusu, elemelerde attığı 4 gol ve yaptığı asistlerle İzlanda'nın Dünya Kupası'na katılmasında en önemli katkıyı sağladı.
Eleme maçlarında takımının en skorer ismi olan Sigurdsson'u 3 kez fileleri havalandıran Almanya temsilcisi Augsburglu Alfred Finnbogason takip etti.
Premier Lig ekibi Burnley'de istikrarlı bir sezon geçiren kanat oyuncusu Johann Gudmundsson, yüksek temposu ve etkili kullandığı iki ayağıyla ön plana çıkıyor.
2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale kalarak büyük bir başarıya imza atan ve FIFA dünya sıralamasında 22. basamakta yer alan İzlanda'nın kadrosunda Gençlerbirliği ve Kardemir Karabükspor'da forma giyen Olafur Skulason da yer alıyor.
DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ
İzlanda, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele ediyor. Uluslararası arenada ilk çıkışını 2014 FIFA Dünya Kupası elemelerinde gösteren İzlanda, play-off turunda Hırvatistan'a elenerek şampiyona biletini alamamıştı.
NİJERYA
D Grubu'nda ilk ikiye girmek için çaba harcayacak Nijerya Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, aday kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:
KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ
Afrika elemelerinde grubunu 13 puanla lider tamamlayan Nijerya, Rusya vizesini cebine koydu.
ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Daha önceki turnuvalarda Jay Jay Okocha, Nwankwo Kanu, Rashidi Yekini gibi isimlerin sürüklediği Nijerya'da, Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen çok sayıda isim bulunuyor.
CSKA Moskova'dan Ahmed Musa, Leicester City'den Kelechi Iheanacho, Chelsea'den Victor Moses ve Arsenal'dan Alex Iwobi gibi isimleri çağıran teknik direktör Gernot Rohr, Bursasporlu Abdullahi Shehu, Trabzonsporlu Ogenyi Onazi ile Kasımpaşa forması giyen Kenneth Omeruo Rusya kadrosuna dahil etti.
DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ
Nijerya Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 4 kez katıldı. Turnuvadaki ilk tecrübesini ABD 1994'te yaşayan Nijerya, Arjantin ve Bulgaristan gibi güçlü ekiplerin olduğu grubu lider tamamlayarak 2. tura yükseldi ancak kupanın finalisti İtalya'ya uzatma sonunda 2-1 kaybederek elendi.
Sonraki turnuva Fransa 1998'e de katılma hakkı elde eden Nijerya, Paraguay, İspanya ve Bulgaristan'ın önünde grubu lider bitirip adını bir kez daha 2. tura yazdırdı ama bu sefer de Danimarka'ya 4-1 yenilmekten kurtulamadı.
2014 Brezilya'da da son 16 takım arasına kalan Nijerya, bu turda Fransa'ya 2-0 yenilerek evine döndü.
Dünya kupalarında 18 maç yapan Nijerya, bu maçlardan 5'ini kazandı, 10'undan mağlubiyetle ayrıldı. Turnuvaya son olarak 2014'de katılan Afrika ülkesi, Dünya Kupası tarihi boyunca 20 gol attı, kalesinde 26 gol gördü.
Nijerya'nın dünya kupaları geçmişi şöyle:
1994 - Son 16
1998 - Son 16
2002 - İlk tur
2010 - İlk tur
2014 - Son 16
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