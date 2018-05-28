HT Magazin'de yer alan habere göre, hayranlarını ‘Beni Nükhet Duru Sanıyorlar’ adlı gösterisiyle selamlayan usta sanatçı, “Kabarenin finalini burada yaptık. Eylül ayında ‘Ee Nerede Kalmıştık?’ adıyla devam edeceğiz” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:



“Okan Bayülgen’in yönettiği yeni bir projemiz de var: ‘Gazino Dev Kadro’. Nursel Köse ve dansçılar da bizimle olacak. Şahane bir gazino konsepti yaratıyoruz.” Yakın zamanda ünlü şarkıcı Sıla’yla düet yapacaklarını da müjdeleyen Duru, yaz boyunca Bodrum’da sahne alacağını söyledi. 1 yılda 12 kilo verdiğini ve yaza hazır olduğunu belirten Duru, “Bu yaz benim yazım olacak” dedi.

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