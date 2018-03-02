Kıskançlık krizine giren Ahmet Kural’ın, tartışma anında Sıla Gençoğlu'na tokat attığı iddia edilmişti. Ahmet Kural'dan sonra Sıla'dan da açıklama geldi. Bir üniversitenin ödül törenine katılan ünlü şarkıcı Ahmet Kural'ın kendisine tokat attığına dair çıkan iddialara yanıt verdi. Sıla, " Ahmet Kural ile dostluğumuz baki. Çıkan haberlere gülüoruz." dedi.

Ahmet Kural da daha önce çıkan haberleri sosyal medya hesabı üzerinden yalanlamıştı. İşte Kural'ın açıklaması;

"Üstün hayal gücünüzle beni karalamaya çalışırken, değerli bir sanatçımıza da iftira attığınızın farkına varmanızı dilerim. Saygılarımla..."