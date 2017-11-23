Nur Yerlitaş, Instagram hesabından bir açıklama daha yaptı

Ünlü modacı Nur Yerlitaş, katıldığı bir davette kullandığı skandal sözler büyük tepki topladı.



Nur Yerlitaş, Neslihan adındaki bir arkadaşının doğum gününe katıldı. Geceden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Yerlitaş, kullandığı skandal sözlerle tepki topladı.



Bir ara Instagram'dan canlı yayın yapan Nur Yerlitaş, görüntülerde şarkıcı Serkan Kaya'nın eşi Ayşegül Kaya ile konuşuyor. Ayşegül Kaya'nın Nur Yerlitaş'ın kulağına bir şeyler söylemesi üzerine ünlü modacı, "Ne yapayım Allah Allah şehitler mehitler aman yeter" ifadelerini kullandı.



Dün bir basın açıklaması yapan Yerlitaş Instagram hesabından bir açıklama daha yaptı. Ünlü modacı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Geçen akşam katıldığım bir davette yaptığım canlı yayının altına yazılan hakaretler üzerine bir anda 'ŞEHİT' kelimesi duyunca, "artık bu ülkede şehit vermeye kimsenin tahammülü kalmadı" anlamında kullandığım kelimelerin kasıtlı olarak ya da yanlış anlaşılarak çok farklı yerlere çekildiğini ve resmen bir linç kampanyasına dönüştürüldüğünü üzülerek görüyorum.

Kimseyi şehitlerimizin aleyhine konuşturmayacağım gibi benim de şehitler aleyhine en ufak bir söz söyleyeceğim düşünülemez. Böylesine hassas olduğum bir konuda bu şekilde yanlış anlaşılmak beni derinden üzmüştür.

Her ne kadar basına yansıyan şekilde bir kastım bulunmasa da bu anlaşılma nedeniyle üzdüğüm tüm Şehit ve Gazi aileleri ile görevli tüm Polis ve Askerlerimizden öncelikle özür dilerim. Kamuoyuna saygılarımla. Nur Yerlitaş."

Nur Yerlitaş