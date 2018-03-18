Cadde'nin haberine göre, muhabirleri görünce hemen gözlüklerini takan Yeşilçay, “Gözlerinizin altı şiş, yeni müdahale mi?” sorusuna, “Hayır biraz yorgunum” diye yanıt verdi.

Geçtiğimiz ay botoks yaptıran Nurgül Yeşilçay, şiş yüzüyle hayli eleştiri almış “Çok pişmanım, bir daha yaptırmam” demişti.