Sosyal medyayı aktif kullanan ve çektiği her videoyu milyonlarca kişi tarafından izlenen Nusret Gökçe, yine adından söz ettirmeyi başardı.

Kapalıçarşı'da yeni açtığı şubeyi halay çekerek kutlayan Nusret, yeteneğiyle herkesi büyüledi.





Ünlü işletmeci 2005 yılındaki fotoğrafını yayınlamıştı. O zaman boks yaptığı öğrenilen Nusret'in fotoğrafına yorum ve beğeni yağmıştı.



