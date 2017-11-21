Nusret’in o hareketine tepki yağdı: Senin attığın etlerle bir aile doyar!

Hem dünyada hem Türkiye'de meşhur olan kasap Nusret Gökçe, paylaştığı son video ile tepki topladı.



Videoda eti kesip kesip sağa sola atan Nusret'e takipçileri çok kızdı. Nusret'e gelen yorumlar arasında "Millet et bulamazken sen eti temizleyeceğim diye yarısını sağa sola attın", "Senin attığın etlerle bir aile doyar", "Bir kere de fakiri doyur" yorumu yağdı.

Nusret